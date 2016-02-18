Матіос назвав нісенітницею чутки про його можливе призначення генпрокурором

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

“Якщо розглядається (призначення - УНІАН) в якійсь мисочці чи в якихось інших знахарських справах, запитайте там, де це розглядається. Нісенітниці не коментую”, - наголосив Матіос.

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Як повідомляв УНІАН, після того, як президент Петро Порошенко закликав Шокіна подати у відставку, у ЗМІ з'явилися повідомлення, що генпрокурор вже нібито написав заяву і передав його президенту.

Проте пізніше стало відомо, що Шокін з понеділка перебуває у відпустці і вже у четвер його чекають на роботі. Зараз його обов'язки виконує перший заступник Юрій Севрук.