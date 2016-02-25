Кабмін схвалив створення Нацагентства з розшуку активів, отриманих корупційним шляхом
Кабінет міністрів України підтримав ідею Міністерства юстиції України щодо створення в Україні спеціального агентства з розшуку активів, отриманих незаконно, корупційним шляхом.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.
«Нарешті ми створили агентство з розшуку активів, отриманих корупційним шляхом», - сказав Яценюк.
Раніше міністр юстиції Павло Петренко зазначав, що робота Нацагентства буде регламентована спеціальним законом, який увійшов у загальний пакет антикорупційного законодавства.
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"Йдеться про один із законів, який стосується створення Національного агентства із розшуку управління активами, здобутими корупційним шляхом", - сказав Петренко.
"Згідно із законом ми повинні створити цей орган. І я сьогодні прошу членів уряду винести на розгляд проект постанови про утворення Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими корупційним шляхом", - додав міністр юстиції.