Поліція взялася розслідувати припинення повноважень мера Сєвєродонецька міськрадою

Як повідомляє прес-служба Головного управління поліції в Луганській області, до нього поштою з прокуратури області надійшли матеріали за фактом зловживання владою окремими депутатами Сєвєродонецької міської ради 7-го скликання.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16 лютого депутати міськради на порушення вимог чинного законодавства України щодо розгляду питань про порядок скликання і проведення сесій, порядку та підстав дострокового припинення повноважень міського голови, порядку обрання секретаря міської ради і заступників міського голови, перевищуючи свої повноваження, прийняли рішення про дострокове припинення повноважень міського голови.

Даний факт кваліфіковано за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Триває досудове розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, Сєвєродонецька міська рада Луганської області 16 лютого на позачерговій сесії таємним голосуванням припинила повноваження міського голови Валентина Казакова, висловивши йому недовіру. Сам міський голова на сесії був відсутній через хворобу.

Також на цій сесії депутати обрали секретарем ради Григорія Пригебу, який виконуватиме обов'язки міського голови міста.

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що ця сесія міськради пройшла з порушеннями регламенту, оскільки відкривати засідання повинен лише мер. Крім того, пропозиції щодо кандидатур секретаря і заступників міського голови подаються мером.

За його словами, юристи працюють над опротестуванням незаконних рішень міськради.