Сєвєродонецька міськрада відправила мера у відставку

Як повідомляє ЛІГА.net, за таке рішення проголосували 24 з 27 присутніх на засіданні депутатів.

Зокрема, одноголосно за відставку Казакова проголосувала найбільша фракція - "Опозиційний блок" з 16 депутатів.

Сам Казаков на сесії міськради не був присутній.

У свою чергу на сесії обрали секретарем міськради Григорія Пригебу від Радикальної партії Олега Ляшка. За його кандидатуру проголосували 24 депутата.

В кінці січня був звільнений секретар міськради Ігор Бутков, який очолював на виборах список ОБ. Повідомлялося, що Бутков, що володіє в регіоні близько 20 підприємствами, не пройшов антикорупційну перевірку.

У Северодонецьку міськраду на виборах в жовтні 2015 року пройшли 16 депутатів від ОБ, 9 - від "Нашого краю", 4 - від "Блоку Петра Порошенко", 3 - від "Самопомочі", по 2 - від Радикальної партії і "Батьківщини".

У свою чергу в першому турі виборів мера чинний мер Казаков, раніше також очолював правління Сєверодонецького об'єднання "Азот", отримав підтримку 26,4%, або 7591 виборця, а колишній мер Володимир Грицишин - 23,1%, або 6627. У другому турі Казакова переобрали з більш переконливою перевагою - 62,38% на 37,62% (15641 і 9433 голоси відповідно).