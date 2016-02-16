Сєвєродонецька міськрада відправила мера у відставку
Депутати міської ради Сєвєродонецька, що є зараз фактичним центром Луганської області, проголосували за дострокове припинення повноважень мера міста Валентина Казакова.
Як повідомляє ЛІГА.net, за таке рішення проголосували 24 з 27 присутніх на засіданні депутатів.
Зокрема, одноголосно за відставку Казакова проголосувала найбільша фракція - "Опозиційний блок" з 16 депутатів.
Сам Казаков на сесії міськради не був присутній.
У свою чергу на сесії обрали секретарем міськради Григорія Пригебу від Радикальної партії Олега Ляшка. За його кандидатуру проголосували 24 депутата.
В кінці січня був звільнений секретар міськради Ігор Бутков, який очолював на виборах список ОБ. Повідомлялося, що Бутков, що володіє в регіоні близько 20 підприємствами, не пройшов антикорупційну перевірку.
У Северодонецьку міськраду на виборах в жовтні 2015 року пройшли 16 депутатів від ОБ, 9 - від "Нашого краю", 4 - від "Блоку Петра Порошенко", 3 - від "Самопомочі", по 2 - від Радикальної партії і "Батьківщини".
У свою чергу в першому турі виборів мера чинний мер Казаков, раніше також очолював правління Сєверодонецького об'єднання "Азот", отримав підтримку 26,4%, або 7591 виборця, а колишній мер Володимир Грицишин - 23,1%, або 6627. У другому турі Казакова переобрали з більш переконливою перевагою - 62,38% на 37,62% (15641 і 9433 голоси відповідно).