Ющенко проходить медичні консультації

13:08, 07 серпня 2006
Політика
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Про це повідомила прес-секретар Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проходить планові медичні консультації.

Як повідомила УНІАН прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО, планується, що цього тижня В.ЮЩЕНКО відбуде до Криму, де працюватиме у своїй літній резиденції, проведе ряд зустрічей з керівництвом автономії, відвідає ряд населених пунктів.

Про графік роботи Президента прес-служба повідомлятиме додатково.

 

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