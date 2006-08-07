Ющенко проходить медичні консультації
13:08, 07 серпня 2006Політика
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Про це повідомила прес-секретар Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО проходить планові медичні консультації.
Як повідомила УНІАН прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО, планується, що цього тижня В.ЮЩЕНКО відбуде до Криму, де працюватиме у своїй літній резиденції, проведе ряд зустрічей з керівництвом автономії, відвідає ряд населених пунктів.
Про графік роботи Президента прес-служба повідомлятиме додатково.
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