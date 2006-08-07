Ющенко проходить медичні консультації

Про це повідомила прес-секретар Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проходить планові медичні консультації. Як повідомила УНІАН прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО, планується, що цього тижня В.ЮЩЕНКО відбуде до Криму, де працюватиме у своїй літній резиденції, проведе ряд зустрічей з керівництвом автономії, відвідає ряд населених пунктів. Про графік роботи Президента прес-служба повідомлятиме додатково.

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