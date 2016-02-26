Порошенко привітав Любомира Гузара з днем народження

«Щиро вдячний за Вашу невтомну турботу за долю нашого народу, утвердження в суспільстві ідеалів духовності, милосердя і злагоди та зміцнення авторитету Української держави на міжнародній арені», - йдеться у вітанні, текст якого розміщений на офіційному сайті глави держави.

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«Завжди ціную Вашу пораду і тепле слово. Сердечні вітання Вам, Владико!», - зазначив Порошенко.

Президент бажав колишньому предстоятелю Української греко-католицької церкви міцного здоров’я, добра, душевної радості та Божої милості.