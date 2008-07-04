У Луценка вже готові побити горщики з Нашою Україною?

Нардеп від НУ-НС Олесь Доній не виключає можливості переходу Народної самооборони в опозицію. «Ми повинні добре подумати, чи треба зберігати союзницькі відносини з людьми, що свідомо тиснуть на членів депутатської групи», - заявив нардеп в коментарі УНІАН.

У Донія складається враження, що збіг за часом рішення Апеляційного суду Києва, який відмінив рішення Радянського райсуду, що підтверджувало громадянство Жванії і заява лідера НУ-НС В’ячеслава Кириленка з проханням до прем`єра Юлії Тимошенко відкликати з ВР подання на призначення Давида Жванії головою Антимонопольного комітету – не випадковий збіг обставин.

«Ці події не сприятимуть консолідації фракції, а лише підштовхнуть до відділення Народної самооборони. Більшість членів фракції не сприймають таких дій проти Жванії, тому це загострить відносини між ними і невеликою групою, зорієнтованою виключно на Президента», - заявив Доній.

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