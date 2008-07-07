Наливайченко каже, що на допиті Жванія говорив зовсім інше

Тимчасово виконуючий обов`язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО стверджує, що народний депутат України Давид ЖВАНІЯ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) на допиті рік тому давав протилежні сьогоднішнім відомості про отруєння кандидата в Президенти Віктора ЮЩЕНКА в 2004 році.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Сегодня" (7 липня № 147 к (2983)).

"Давид ЖВАНІЯ рік тому був у цьому кабінеті, тільки не в такій дружній обстановці, як зараз, офіційно допитаний у даній справі. Дозволю йому нагадати, що говорив він тоді абсолютно протилежне", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Нинішні його (Д.ЖВАНІЇ – УНІАН) заяви розцінюю як аморальні і такі, що не відповідають дійсності", – додав в.о. голови СБУ.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

30 травня 2008 року один із колишніх найближчих соратників Президента Д.ЖВАНІЯ заявив, що В.ЮЩЕНКО в 2004 році не був отруєний. За його словами, “це було звичайне харчове отруєння. Діагноз виставили в перший же день, і таких отруєнь буває достатньо багато у кожної третьої людини в світі. Це панкреатит...”. За словами Д.ЖВАНІЇ, заявити про отруєння умовила тодішнього кандидата в президенти певна група людей з його виборчого штабу.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО незабаром спростував заяву Д.ЖВАНІЇ про те, що в 2004 році В.ЮЩЕНКО не був отруєний.