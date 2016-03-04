Україна і ЄС знайшли компроміс щодо скандального закону про електронне декларування
Представники Європейського Союзу разом з українськими політиками досягли компромісу щодо прийняття законів, необхідних для візової лібералізації України з ЄС.
Про це заявив прес-секретар Представництва ЄС в Україні Давид Стулік, повідомляє "Громадське".
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"Я можу розкрити маленький секрет, що наші юристи, наші експерти розробили на цьому тижні з українськими колегами компромісні рішення цих спірних питань електронного декларування, щодо списку близьких родичів, по базі, від якої чиновники повинні будуть давати ці декларації. Так що цей компроміс є більш або менш готовий, побачимо що буде в парламенті", - сказав Стулік.
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За його словами, в ЄС також повідомили, коли зможуть вважати виконаними умови, які необхідні для лібералізації відносин з Україною. "Наші експерти сказали, умови і параметри цього рішення або закону будуть нас влаштовувати, і коли ми зможемо їх вважати виконаними", - зазначив він.
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Як повідомляв УНІАН, за інформацією народного депутата Володимира Ар'єва, Нідерланди виступають за перенесення розгляду питання про безвізовий режим України з ЄС після квітневого референдуму.
26 лютого Порошенко підписав закони, необхідні для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом. Але на даний момент ще тривають консультації з ЄК з приводу скандального закону про електронне декларування.
Раніше стало відомо, що для скасування віз для українців влітку 2016 року Україна повинна в найближчі тижні "поправити закон про декларування, повернувши кримінальну відповідальність за брехню в декларації вже з цього року, а також обрати трьох членів НАПК".
Нагадаємо, 18 грудня 2015 року Єврокомісія оприлюднила фінальний звіт про виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.
У звіті ЄК констатує, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати включення її в список країн, з якими у ЄС діє безвізовий режим.
Звіт буде направлений до Ради ЄС та Європейського парламенту, і на основі цього документа вони повинні ухвалити рішення щодо лібералізації візового режиму з Україною.