Україна і ЄС знайшли компроміс щодо скандального закону про електронне декларування

Про це заявив прес-секретар Представництва ЄС в Україні Давид Стулік, повідомляє "Громадське".

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"Я можу розкрити маленький секрет, що наші юристи, наші експерти розробили на цьому тижні з українськими колегами компромісні рішення цих спірних питань електронного декларування, щодо списку близьких родичів, по базі, від якої чиновники повинні будуть давати ці декларації. Так що цей компроміс є більш або менш готовий, побачимо що буде в парламенті", - сказав Стулік.

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За його словами, в ЄС також повідомили, коли зможуть вважати виконаними умови, які необхідні для лібералізації відносин з Україною. "Наші експерти сказали, умови і параметри цього рішення або закону будуть нас влаштовувати, і коли ми зможемо їх вважати виконаними", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією народного депутата Володимира Ар'єва, Нідерланди виступають за перенесення розгляду питання про безвізовий режим України з ЄС після квітневого референдуму.

У МЗС ж запевняють, що безвізовий режим з ЄС "не завалили і не злили".