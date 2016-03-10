Порошенко: Україна мирно поверне Донбас протягом одного року
Президент України Петро Порошенко обіцяє, що Україна мирно поверне Донбас протягом одного року.
Про це він заявив в інтерв'ю турецькому англомовному телеканалу TRT World, повідомляється на сторінці Адміністрації президента в Facebook.
"Україна мирно поверне Донбас протягом одного року", - наголосив Порошенко.
Також президент зазначив, що Україна дотримується своїх зобов'язань згідно з першою стадією Мінських домовленостей.
"Стадія №1 Мінських угод – припинення вогню. Україна дотримується своїх зобов'язань. Україна відвела важке озброєння, Росія – ні", - зазначив Порошенко.
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"Я ненавиджу воювати з Росією, але як головнокомандувач я повинен захищати Україну", - додав президент. При цьому він зазначив, що Росія використовує пропаганду проти Туреччини та міжнародної спільноти.
Порошенко наголосив, що "Україна прагне вступити до НАТО" і розглядає це як інструмент, що "гарантує безпеку Східної Європи".
"Росія використовує пропаганду проти Туреччини та міжнародної спільноти""Я ненавиджу воювати з Росією, але як головнок...Posted by Адміністрація Президента України on Thursday, March 10, 2016