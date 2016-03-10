Порошенко: Україна мирно поверне Донбас протягом одного року

Про це він заявив в інтерв'ю турецькому англомовному телеканалу TRT World, повідомляється на сторінці Адміністрації президента в Facebook.

"Україна мирно поверне Донбас протягом одного року", - наголосив Порошенко.

Також президент зазначив, що Україна дотримується своїх зобов'язань згідно з першою стадією Мінських домовленостей.

"Стадія №1 Мінських угод – припинення вогню. Україна дотримується своїх зобов'язань. Україна відвела важке озброєння, Росія – ні", - зазначив Порошенко.

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"Я ненавиджу воювати з Росією, але як головнокомандувач я повинен захищати Україну", - додав президент. При цьому він зазначив, що Росія використовує пропаганду проти Туреччини та міжнародної спільноти.

Порошенко наголосив, що "Україна прагне вступити до НАТО" і розглядає це як інструмент, що "гарантує безпеку Східної Європи".