В Адміністрації президента спростовують інформацію про звільнення Саакашвілі

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Буквально щойно президент провів телефонну розмову з Михайлом Саакашвілі щодо питань розвитку Одеської області", - сказав він.

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Відзначимо, що раніше видання Odessit.ua повідомило, що за даними його джерела, близького до Адміністрації президента, Порошенко вже підписав указ про звільнення Міхеїла Саакашвілі з поста губернатора Одеської області.

Як стало відомо виданню, указ про звільнення підписаний президентом з «відкритою датою». На думку джерела видання, проблема полягає навіть не в звільненні Міхеїла Саакашвілі, а в особистості його наступника, з яким у Порошенко ще не визначилися.