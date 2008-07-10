Литвин підозрює, що Ющенку і Тимошенко ухвалення бюджету не треба

Фракція Блоку Литвина закликає народних депутатів України не закривати нинішню сесію Верховної Ради до ухвалення змін до державного бюджету 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник фракції Володимир ЛИТВИН сьогодні на брифінгу у ВР.

Лідер фракції Блоку Литвина зазначив, що відповідний проект постанови фракція сьогодні зареєструє у парламенті.

Він звинуватив Кабінет міністрів та парламентську коаліцію у тому, що вони «жодним чином не хочуть, щоб цей документ було прийнято. На думку В.ЛИТВИНА, про це свідчить те, що проект змін до бюджету не було внесено до 1 березня, а «вкинуто» лише зараз, в останній тиждень роботи парламенту. При цьому, за словами лідера фракції Блоку Литвина, фракція прем’єр-міністра «театрально» заблокувала роботу ВР.

В.ЛИТВИН також звинуватив БЮТ та його партнерів по коаліції у свідомому затягуванні розгляду цього питання комітетом з питань бюджету.

Крім того, В.ЛИТВИН звинуватив уряд Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що начебто зароблені цим урядом додатково 30 млрд. грн. насправді складаються з 12 млрд. податків на додану вартість, забраних наперед, і 8 млрд. – не відшкодованого ПДВ.

Також В.ЛИТВИН зазначив, що за розрахунками експертів, інфляція навіть за ідеальних умов становитиме 22%, реально – 22-27% і навіть до 30%.

У зв’язку з цим Блок Литвина вимагає зобов’язати уряд подати до ВР програму економічного і соціального розвитку України на 2008 рік, а також прийняти постанову ВР про звіт Кабміну у вересні-жовтні 2008 року.