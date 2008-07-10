Януковичу подарували натюрморт і «щось дуже особисте» (фоторепортаж)

Учора лідер Партії регіонів, глава тіньового Кабінету міністрів Віктор Янукович святкував свій 58-ий день народження.

Як пише ТаблоID , у середу Віктору Федоровичу не довелося довго стирчати на роботі - у Верховній Раді - через те, що депутати, як завжди, ніяк не можуть дійти згоди.

Зранку Янукович провів засідання фракції, на якому його привітали колеги, а потім одразу поїхав у свій штаб - кінотеатр "Зоряний", де перебував до 15-ої години, "паралельно працюючи і приймаючи подарунки".

Саме туди ближче до середини дня почали стікатися привітання і подарунки Януковичу.

Як зізналася в коментарі виданню "регіоналка" Ганна Герман, вона підготувала Віктору Федоровичу зворушливий подарунок.

"Я вже подарувала йому портрет його матері. Я довго шукала фотокартку і знайшла її в архівах. Я збільшила цю фотографію, знайшла стару рамку і поставила цю фотокартку на його столі. Я думаю, це найдорожчий подарунок для нього, тому що він з великим пієтетом згадує свою маму, якої він майже не пам`ятає. Я помітила, що у нього в кабінеті не було на столі її фотографії, тому я її розшукала", - розповіла вона.

Фракція Партії регіонів подарувала Януковичу картину української художниці Цвєткової "Натюрморт з пролісками".

А от син Віктора Федоровича Віктор Янукович-молодший сказав, що подарував батьку "щось дуже особисте", проте так і не зізнався що саме.

Вітали Януковича цього дня і його політичні опоненти. Так, за повідомленням прес-служби Партії регіонів, президент Віктор Ющенко "потиснув руку лідеру опозиції і побажав, "щоб усе було добре".

Прем`єрка Юлія Тимошенко надіслала Януковичу букет троянд та свої привітання. А спікер Арсеній Яценюк навіть особисто завітав до "Зоряного".

Фото ТаблоID і прес-служби Партії регіонів