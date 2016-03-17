У США наголосили, що ніколи не визнають анексію Криму Росією

14:12, 17 березня 2016
Політика
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Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайєтт наголошує, що його країна ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією.

REUTERS

Про це американський дипломат написав у Twitter.

"Сполучені Штати Америки не визнають і ніколи не визнаватимуть спробу Росії анексувати Крим! Крим - це Україна", - наголосив Пайєтт.

Читайте такожДва роки тому Рада Федерації дозволила Путіну почати війну з Україною  Нагадаємо, раніше помічник міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Майкл Карпентер заявляв, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму Росією й добиватимуться повернення півострова Україні, навіть якщо це займе багато десятиліть.

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