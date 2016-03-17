У США наголосили, що ніколи не визнають анексію Криму Росією

Про це американський дипломат написав у Twitter.

"Сполучені Штати Америки не визнають і ніколи не визнаватимуть спробу Росії анексувати Крим! Крим - це Україна", - наголосив Пайєтт.

Сполучені Штати Америки не визнають і ніколи не визнаватимуть спробу Росії анексувати Крим! #CrimeaIsUkraine — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 17 березня 2016 р.

Читайте такожДва роки тому Рада Федерації дозволила Путіну почати війну з Україною Нагадаємо, раніше помічник міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Майкл Карпентер заявляв, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму Росією й добиватимуться повернення півострова Україні, навіть якщо це займе багато десятиліть.