У США наголосили, що ніколи не визнають анексію Криму Росією
14:12, 17 березня 2016Політика
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Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайєтт наголошує, що його країна ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією.
REUTERS
Про це американський дипломат написав у Twitter.
"Сполучені Штати Америки не визнають і ніколи не визнаватимуть спробу Росії анексувати Крим! Крим - це Україна", - наголосив Пайєтт.
Сполучені Штати Америки не визнають і ніколи не визнаватимуть спробу Росії анексувати Крим! #CrimeaIsUkraine— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 17 березня 2016 р.
Читайте такожДва роки тому Рада Федерації дозволила Путіну почати війну з Україною Нагадаємо, раніше помічник міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Майкл Карпентер заявляв, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексію Криму Росією й добиватимуться повернення півострова Україні, навіть якщо це займе багато десятиліть.
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