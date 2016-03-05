США ніколи не визнають анексію Криму Росією та добиватимуться повернення півострова Україні - Пентагон

Про це інтерв’ю «Голосу Америки» заявив помічник міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Майкл Карпентер.

"Очевидно, Крим є довготерміновою проблемою. І ми підходимо до її вирішення відповідно. Щойно ми відзначили 75-ту річницю Декларації Веллеса, якою США не визнавали окупацію Радянським Союзом країн Балтії у 1940 році. Ми дотримувалися цієї позиції багато десятиліть. Я думаю, що наш підхід щодо Криму буде подібним…", - повідомив Карпентер.

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Представник міноборони вкотре наголосив, що США вважають спробу анексії Криму Росією незаконною. "Наголошую на слові "спроба" бо ми не бачимо жодної легітимності у тому, що Росія зробила у Криму. Ця спроба анексії повністю суперечить нормам міжнародного права. Тому ми займемо жорстку політику невизнання. Деякі санкції проти Росії, які ми запровадили конкретно за незаконну спробу анексії Криму, будуть залишатися і надалі", - сказав помічник міністра.

При цьому Карпентер відзначив, що "ця проблема не має військового вирішення, так само як і немає військового вирішення проблеми Донбасу".

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Коментуючи роль Росії у подіях на окремих територіях Донбасу Карпентер зазначив, що "Росія командує та контролює сепаратистів на сході Україні", а також продовжує постачати важке озброєння. "Ми переконані, що російські сили все ще присутні на території Східної України. Вони тренують та контролюють сепаратистів на Донбасі. Ця проблема не виникла на Донбасі спонтанно. Цю проблему роздмухує Росія. І так було з початку конфлікту", - наголосив він.