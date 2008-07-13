Яценюк приготував депутатам сюрприз

Електронна система голосування «Рада» з початку нової сесії матиме спеціальний режим функціонування, який передбачатиме особисту присутність народного депутата на пленарному засіданні. Про це заявив голова Верховної Ради Арсеній Яценюк під час робочої поїздки до Автономної Республіки Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, за словами спікера, розпорядження щодо оновлення електронної системи голосування «Рада» введено в дію.

«Я обіцяв, і я реалізував пряму конституційну норму – особисте голосування народного депутата. Хто не хоче працювати у парламенті – є можливість написати заяву», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він висловив думку, якщо не будуть змінені підходи народних обранців до процедури голосування, це негативно вплине на рейтинги політичних сил, які представлені у парламенті. «Я буду публікувати списки тих людей, які ходять на роботу, і тих, які не ходять. Країна має знати своїх героїв», - пообіцяв керівник парламенту.