Нардепа Вілкула позбавили звання почесного громадянина Дніпропетровська

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 38 депутатів з 58 присутніх у залі.

Питання про позбавлення Вілкула почесного звання було внесено згідно з електронною петицією громадян, опублікованою 4 березня на сайті Дніпропетровської міської ради. Петиція набрала понад 1000 голосів жителів Дніпропетровська.

"У зв'язку зі злочинною діяльністю вказаної особи проти власного народу при революційних подіях на Майдані взимку 2013-2014 років та підтримкою Вілкулом О.Ю. сепаратистських дій на сході України; а також його діяннями, що в подальшому можуть бути кваліфіковані як посадові злочини, які вчинялись на посаді голови Дніпропетровської ОДА, наполягаємо на позбавленні звання "Почесного громадянина міста Дніпропетровська" Вілкула Олександра Юрійовича", - зазначено у петиції.

Обговорення цього питання тривало у сесійній залі протягом 1 години: депутати висловлювались як за підтримку даної петиції, так і проти.

Звання "Почесного громадянина Дніпропетровська" було присвоєно Олександру Вілкулу рішенням сесії Дніпропетровської міськради від 13 січня 2013 року.