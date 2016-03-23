Нардепа Вілкула позбавили звання почесного громадянина Дніпропетровська
Сьогодні на пленарному засіданні 4-ї сесії депутати Дніпропетровської міської ради позбавили народного депутата Олександра Вілкула звання "Почесний громадянин Дніпропетровська".
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 38 депутатів з 58 присутніх у залі.
Питання про позбавлення Вілкула почесного звання було внесено згідно з електронною петицією громадян, опублікованою 4 березня на сайті Дніпропетровської міської ради. Петиція набрала понад 1000 голосів жителів Дніпропетровська.
"У зв'язку зі злочинною діяльністю вказаної особи проти власного народу при революційних подіях на Майдані взимку 2013-2014 років та підтримкою Вілкулом О.Ю. сепаратистських дій на сході України; а також його діяннями, що в подальшому можуть бути кваліфіковані як посадові злочини, які вчинялись на посаді голови Дніпропетровської ОДА, наполягаємо на позбавленні звання "Почесного громадянина міста Дніпропетровська" Вілкула Олександра Юрійовича", - зазначено у петиції.
Обговорення цього питання тривало у сесійній залі протягом 1 години: депутати висловлювались як за підтримку даної петиції, так і проти.
Звання "Почесного громадянина Дніпропетровська" було присвоєно Олександру Вілкулу рішенням сесії Дніпропетровської міськради від 13 січня 2013 року.