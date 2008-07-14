Тимошенко навела у приклад молодим агресивну суперрибу

В ході другої конференції всеукраїнської молодіжної громадської організації «Батьківщина молода» прем`єр-міністр Юлія Тимошенко постаралася донести до присутніх думку, що вижити в українській політиці можна, лише здійснюючи неможливе.

Зокрема, для того, щоб проілюструвати боротьбу нового політичного режиму із старим, пані Тимошенко вибрала дещо дивний, але вельми вражаючий приклад.

“Я нещодавно знайшла стару підшивку і прочитала, що в Кореї знайшли невелику унікальну рибку. Вона може жити без їжі, може проходити по суші багато кілометрів, харчується всім, що попадеться. Її змогли перевезти в США тільки в замороженому вигляді. А коли розморозили, вона ожила і почала робити те ж саме, – історія суперриби у викладі Тимошенко з кожною секундою ставала все більш фантастичною. – Коли її кинули в акваріум, вона його прогризла, виплигнула, пройшла по підлозі, зістрибнула з третього поверху, упірнула в ставок і стала в ньому жити. А коли її хотіли отруїти миш`яком, здохло все, окрім цієї рибки!”

Учасники конференції були підкорені розповіддю про долю неназваної рибки, але провести аналогію між нею і українськими політиками виявилися не в змозі, пише Обком.

“Я хочу сказати, що це прообраз того, як можна працювати і жити в політиці, якщо ти ставиш перед собою справедливі і добрі цілі! Без якостей цієї рибки пробитися в нинішній політиці неможливо!» – пояснила розгубленим членам БМ голова уряду.