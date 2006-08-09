УНА-УНСО згортає свої намети на Майдані

УНА-УНСО вирішила згорнути свої намети на Майдані Незалежності в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міської організації УНА-УНСО Ігор МАЗУР на прес-конференції.

За його словами, малочисельна акція на Майдані Незалежності продемонструвала, що “політичний протест для громадян України сьогодні не є актуальним”. Він нагадав, що УНА-УНСО розгортала намети з вимогою “розпуску бездіяльної Верховної Ради та введення принаймні на рік прямого президентського правління”. У той же час І.МАЗУР заявив, що новий коаліційний уряд є “об’єднавчим фактором для Лівобережної та Правобережної України”, а дострокові вибори “могли б призвести до остаточного реваншу “кучмістських” сил”. При цьому він зауважив, що УНА-УНСО буде боротися з ймовірними антиукраїнськими діями нового уряду і підтримувати його позитивні кроки.

За словами І.МАЗУРА, якби Президент Віктор ЮЩЕНКО був би таким сильним “як де Голль у Франції”, він би притягнув до відповідальності тих політиків, як “піднімали прапор сепаратизму”. “Але, на жаль, ми маємо Президента-демократа, який дозволяє різним силам почувати себе самовпевнено”, – сказав він.