Свідків у справі ув'язнених українців Карпюка і Клиха намагалися затримати в Чечні

Після засідання суду по справі Миколи Карпюка та Станіслава Клиха свідки «були терміново вивезені за межі Росії», повідомляє ОВД-Інфо з посиланням на українського консула Олександра Гончарова.

Свідки по справі Клиха і Карпюка розповіли суду про їх алібі. В ході засідання були допитані їх родичі, а також українська правозахисниця і журналістка, співробітниця Центру громадянських свобод Марія Томак. За її словами, у 1994-1995 роках «Карпюк доглядав за хворою матір'ю», а Клих «навчався у Київському національному університеті».

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За словами адвоката, свідків, які приїхали з України, він розміщував в своїй квартирі. «Вважаючи, що можливі всілякі провокації, я поселив їх у себе. Але, незадовго до початку засідання суду, до мене додому прийшли співробітники міграційної служби. Вони спробували затримати свідків, так як вони не зареєструвалися за місцем перебування», — розповів «Кавказького вузла» адвокат.

Іцлаєв зазначив, що йому «довелося пояснювати співробітникам міграційної служби, що у громадян, які приїхали з України, є повістки в суд. Якщо б ми не переконали працівників міграційної служби, то, вважаю, свідки не змогли сьогодні дати свідчення в суді».

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«Найголовніше — це те, що ми допитали тих, хто приїхав з України. Але це лише мала частина свідків. Їх дуже багато, але вони бояться приїжджати до Чечні. Я два рази заявляв клопотання, щоб суд направив доручення про допит свідків на Україні. Але суд відмовив у задоволенні клопотань. Право на допит свідків дозволяє розраховувати на справедливий судовий розгляд. Але суд фактично позбавив нас цього права», — вважає він.