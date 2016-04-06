CБУ затримала виконавця двох терактів в Одесі

Як повідомляє прес-центр спецслужби, правоохоронцями встановлено, що затриманий одесит брав безпосередню участь у підпалюванні приміщення супермаркету та офісу однієї з українських партій, які були розташовані у багатоквартирних будинках. Після здійснення терактів чоловік переховувався на території, підконтрольній так званій "ЛНР", виконуючи різні завдання терористів.

"За два роки ватажки бойовиків вирішили, що небезпека для терориста на контрольованій українською владою території минула, та відправили до Одеси з новими завданнями", - йдеться у повідомленні.

Співробітники спецслужби затримали диверсанта відразу після повернення. Під час обшуків за його місцем проживання правоохоронці вилучили два саморобні вибухові пристрої, начинені вражаючими елементами – гвинтами та гайками.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення об’єктів, намічених бойовиками для здійснення терористичних актів.