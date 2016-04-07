"Панамський скандал": Підтримка України стає більш складним завданням для Заходу через репутацію країни - ЗМІ

З матеріалів Центру з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) випливає, що президент України Петро Порошенко має офшори на Британських Віргінських островах (БВО), Кіпрі та в Нідерландах.

Про це пише журнал "Новое время".

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Згідно з документами панамської компанії, яка продає анонімні офшорні компанії по всьому світу (Mossack Fonseca - прим. Ред.), панамські юристи в 2014 році допомогли Порошенку зареєструвати компанію Prime Asset Partners Limited (БВО), яка стала б холдингом для активів президентського концерну "Рошен". Нова компанія восени того ж року заснувала на Кіпрі фірму CEE Confectionery Investments Limited, яка в свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.

Капітали всіх трьох структур символічні: Prime Asset Partners Limited володіє акціями на суму $1 тис., акції її кіпрської "дочки" коштують $ 2 тис., а на рахунках Roshen Europe BV всього $ 85. Тим не менше ці активи не були відображені в деклараціях глави держави за 2014-й і наступний рік: у графі розмір внесків у статутні капітали компаній, у тому числі за кордоном у того стоїть прочерк.

У компанії Інвестиційний капітал україна (ICU), яка виступає фінансовим радником з продажу Рошен, запевняють: причина складних маніпуляцій — не відмивання грошей і не спроба уникнути сплати податків. За словами Макара Пасенюка, директора ICU, всі ці офшори потрібні лише для того, щоб нарешті продати бізнес президента.

“З юридичної точки зору там навіть немає кримінальної відповідальності,— каже Олена Шкрум, народний депутат від партії Батьківщина, яка вивчала право у Сорбонському та Кембриджському університетах.— Максимум — адміністративна відповідальність за те, що активи не записані в декларації".

Але рейтинг Порошенка вже сильно впав. За даними опитування Інституту Горшеніна, дії президента, який в 2014-му був обраний в першому турі, два роки не схвалюють 71 % виборців

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Видання зазначає, що підтримувати країну, яка воює з Росією, особливо собі у збиток, Заходу буде все складніше: доведеться пояснити своїм виборцям, навіщо фінансувати корупціонерів і зберігати санкції проти Росії.

“Підтримка України стає все більш складним завданням для західних лідерів через репутацію України,— пояснює Балаш Ярабик, експерт американського Фонду Карнегі.— Критика офіційного Києва наростає, і ця тенденція продовжиться".

Повний текст матеріалу читайте в друкованому номері журналу "Новое время" завтра, 8 квітня.