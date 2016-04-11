Ложкін відмовився йти у Кабмін, на посаду першого віце-прем'єра обговорюють Ковальчука - Гончаренко

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам після засідання парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" сказав заступник її лідера Олексій Гончаренко.

“Ми маємо відповідь Бориса Ложкіна, що він відмовляється іти в Кабінет міністрів”, - сказав депутат.

На посаду першого віце-прем'єра, зазначив він, обговорювалася кандидатура Віталія Ковальчука.

Рішення з цього питання не ухвалювалося, додав він.

Читайте такожПереговори про коаліцію та уряд застопорились через кандидатуру першого віце-прем'єра - джерело

“Рішення ми не ухвалювали по жодній кадровій позиції. Бо всі ці кадрові позиції мають іти від прем'єр-міністра, а сьогоднішній кандидат у прем'єр-міністри — це Володимир Гройсман, - іншого в нас кандидата нема, - ми з ним ще не погодили. Наші пропозиції на цю хвилину не співпадають. У нього є своє бачення, а у фракції “Народний фронт” і фракції “БПП” є своє бачення”, - сказав Гончаренко.

Крім того, він повідомив, що “на міністра фінансів Олександра Данилюка обговорювалася кандидатура... міністра економіки — Юлія Ковалів проговорювалося".

Щодо міністра інфраструктури депутат зазначив, що “це квота “Народного фронту”, а щодо міністра охорони здоров'я - що “немає на цей момент рішення”.

Читайте також"Народний фронт" пропонує вирішити усі кадрові питання у вівторок