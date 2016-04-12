На Банковій вже більше 4 годин йдуть "торги" за крісла у новому Кабміні - ЗМІ
В Адміністрації президента відбувається засідання "стратегічної сімки".
Про це пише Українська правда з посиланням на джерела.
"Не можуть вирішити з міністерством економіки, Гройсман вперся. Вже чотири години сидять", - зазначив один із співрозмовників.
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Наразі депутати в кулуарах парламенту не знають, чи відбудеться у вівторок голосування щодо відправлення у відставку Арсенія Яценюка і призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єра.
За деякими даними, отриманими від поінформованих джерел, Гройсман знову погрожує відмовитись очолювати уряд.
Як відомо, у стратегічну сімку входять: президент Петро Порошенко, спікер парламенту Володимир Гройсман, голова Адміністрації президента Борис Ложкін, голова фракції БПП Юрій Луценко, секретар РНБО Олександр Турчинов, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, глава МВС Арсен Аваков.