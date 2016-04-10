Президент бачить Гройсмана новим прем'єр-міністром

Президент України Петро Порошенко сподівається, що новим прем’єр-міністром України стане нинішній голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Я вже наголосив не один раз, що я буду працювати з будь-яким прем’єр-міністром», - сказав президент.

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«Якщо коаліція здатна сама сформувати, будь-ласка, формуйте – я буду працювати з будь-яким прем’єр-міністром, в тому числі з Володимиром Гройсманом», - зауважив він, додавши, що також була пропозиція призначити технократичний уряд на чолі з чинним міністром фінансів Наталією Яресько.

«На жаль, тоді відбулися дискусії, більшість фракцій, які декларували своє проєвропейське спрямування, відмовилися увійти в коаліцію і підтримати кандидатуру Яресько, то шансів на технократичний уряд майже не залишилося, але впевнений в тому, що у вівторок ми повинні мати коаліцію, і я повинен мати внесену кандидатуру прем’єр-міністра», - зазначив Порошенко.

«Я очікую, що це буде Гройсман, але я буду працювати з будь-яким прем’єр-міністром», - підкреслив президент.