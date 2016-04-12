Литва заборонила в'їзд фігурантам "списку Савченко"

Про це повідомив місцевому агентству BNS литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс.

"Зокрема, мова йде про російських суддів, прокурорів, які безпосередньо брали участь у переслідуванні цих людей. 46 осіб вже знаходяться в списку, їм заборонили в'їзд до Литви", - сказав він, зазначивши, що список може бути доповнений.

Міністр зазначив, що цей список верховному комісару ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федериці Могеріні було запропоновано поширити на всі країни Євросоюзу, однак ця ідея поки не знайшла підтримки. У той же час, за словами Линкявічюса, ця пропозиція може бути розглянута пізніше, оскільки ситуація навколо Савченко постійно обговорюється серед європейських дипломатів, особливо зважаючи на погіршення її стану здоров'я.

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Нагадаємо, в списку, що має назву "Пропозиції щодо списку осіб, відповідальних за незаконне утримання Надії Савченко", українська влада внесла голову ФСБ Росії Олександра Бортнікова, голову Слідчого комітету Олександра Бастрикіна, керівника Головного слідчого управління СКРФ Олександра Щукіна, російських слідчих, прокурорів і суддів – всього 46 осіб.

17 березня президент Петро Порошенко передав санкційні пропозиції України щодо осіб, фабриковавших справу проти Савченко, президенту Європейського парламенту Мартіну Шульцу.

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