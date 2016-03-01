Російський опозиціонер Касьянов запевняє, що готовий повернути Крим Україні

Про це лідер партії "ПАРНАС" заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Це було незаконно, це була анексія, що називається в міжнародному праві, тому законність повинна бути відновлена. Ми сядемо за стіл переговорів з обраним українським урядом, і будемо все це обговорювати. Я не бачу жодних проблем для відкритого обговорення цих питань", – сказав Касьянов.

На уточнююче питання, чи означає це, що в разі приходу його політичної сили до влади Касьянов готовий повернути Крим Україні, політик відповів "так".

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Він також пообіцяв у разі приходу до влади за один день закінчити війну на сході України.

За словами Касьянова, економічна ситуація в Росії і тиск Заходу змушують президента Володимира Путіна послабити тиск на опозицію на майбутніх виборах, і в демократичних партій з'являється шанс очолити країну.

"У 2016 році будуть федеральні вибори в Державну думу, ми розраховуємо, що влада ці вибори не відкладе, не скасує, допустить нас до виборів, і це означає, що альтернативу нинішній владі формуємо ми", – заявив Михайло Касьянов.

За його словами, зміна влади в Росії може статися поступово у три етапи: на виборах в Державну думу у 2016-му, на регіональних виборах в 2017-му, і на виборах президента в 2018-м. Якщо ж Путін не скористається можливістю послабити тиск на опозицію, то вже з осені в Росії почнуть дозрівати революційні настрої, прогнозує політик.

Нагадаємо, російська опозиційна партія "Яблуко" і кандидат в президенти РФ Явлінський передумали повернути Крим Україні і пропонують скликати міжнародну конференцію за статусом окупованого Криму і провести ще один референдум, який влаштував би всі зацікавлені сторони.