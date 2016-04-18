У Криму окупанти заарештували ще двох кримських татар
11:07, 18 квітня 2016Політика
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В анексованому Російською Федерацією Криму окупаційна влада заарештували ще двох кримських татар.
У Криму тривають арешти татар / УНІАН
Про це голова Меджлісу, народний депутат України Рефат Чубаров написав у Facebook.
"У Криму з ранку знову обшуки і арешти: у селі Кизилташ (Краснокам'янка), що поблизу Алушти, заарештовано двох кримських татар", - зазначив Чубаров.
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Як повідомляв УНІАН, раніше уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Джемілєв заявив, що у Криму з початку окупації зникли 22 особи, більшість з них - кримські татари.
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