Чубаров закликає терміново скликати Раду Безпеки ООН через заборону Меджлісу

Про це написав Чубаров на своїй сторінці в Facebook.

"Виходжу з того, що Президент України зобов'язаний негайно звернутися на адресу Генерального секретаря ООН, а також керівництва Європарламенту та Ради Європи з вимогою термінового скликання Ради Безпеки ООН, виконавчих органів Євросоюзу та Ради Європи з метою запобігання загрози прямої розправи над корінним народом Криму, що йде з боку Росії, яка окупувала півострів", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПорошенко про заборону Меджлісу: Це відновлення сталінської політики щодо корінного народу Криму

За словами Чубарова, рішення про "призупинення діяльності" Меджлісу кримських татар, прийняте "прокурором" окупованого півострова Наталією Поклонською, є нікчемним, однак буде забезпечуватися каральними органами Російської Федерації, яка окупувала Крим.

Чубаров переконаний, що це рішення прийнято виключно за вказівкою Кремля з метою конфронтації взаємин з усім міжнародним співтовариством.

Читайте такожРосія хоче заборонити Меджліс через його незгоду з анексією Криму - співдоповідачі ПАРЄ

За його словами, дане рішення - це хамська відповідь Путіна на заклики переважної більшості депутатів Європейського парламенту, які виступили на захист прав кримськотатарського народу і вимогами до Росії припинити репресії проти Меджлісу кримськотатарського народу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "прокурор" Криму Наталія Поклонська вирішила "призупинити" діяльність Меджлісу кримських татар на окупованому півострові. Копію рішення вручили представникам Меджлісу.