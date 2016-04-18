Україна почала спрощення візового режиму з країнами Перської затоки - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації та Американської торговельної палати.

“Ми працюємо над спрощенням візового режиму з багатьма країнами. Я дуже сподіваюся, що в наступні місяці нам вдасться ухвалити пакет документів, підготовлений МЗС, який дозволить нам дуже багато речей в цьому році, починаючи від запровадження електронної візи”, - сказав Клімкін.

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За словами міністра, спрощення візового режиму Україна розпочала з країн Перської затоки і буде продовжувати цей процес для азійських країн, наприклад, Китаю.

Як зазначив Клімкін, громадяни багатьох країн, в яких є, наприклад, багаторазова шенгенська віза, зможуть в'їжджати в Україну без візи. Буде також можливість отримати візи в аеропорту і не буде потреби декілька разів звертатися до українських консульств, оскільки буде повністю уніфіковано пакет документів, потрібних для отримання візи. “Це буде всього 4 документи, які відповідатимуть практиці Європейського Союзу”, - сказав Клімкін.