В ОБСЄ ще немає офіційної дискусії щодо відправки поліцейської місії на Донбас - посол США Беєр

Про це власному кореспонденту агентства УНІАН сказав сьогодні у Брюсселі посол США в ОБСЄ Деніел Беєр.

"Ми говоримо про це, але не формально - ніхто не пропонував цей елемент (для дискусії). Я очікую, що обговорення відбудеться спочатку на рівні міністрів, а потім, якщо відповідне рішення буде ухвалено, ми будемо обговорювати деталі", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання, хто має ініціювати обговорення цього питання, американський посол повідомив, що це може зробити "будь-яка делегація" (країни-члена ОБСЄ). Разом з тим дипломат вважає, що, "скоріш за все, це має бути головування в ОБСЄ (зараз в ОБСЄ головує Німеччина)".

В ході конференції "Роль ОБСЄ в російсько-українській кризі", яка пройшла у понеділок в Брюсселі, посол США констатував, що для "всіх, хто знайомий із ситуацією на місцях, зрозуміло, що безпекове середовище необхідно змінити для того, щоб зробити можливим проведення виборів". "Спеціальна моніторингова місія, як цивільна спостережна місія, не є такою, що забезпечує безпеку. Її мандат стосовно того, що вони можуть робити, обмежений як в плані кількості, так і в плані ролі цивільних спостерігачів. Є розуміння, що існує прогалина. І якщо ми дійсно хочемо підтримати безпечне середовище, де виборці будуть відчувати себе у безпеці, кандидати будуть відчувати себе у безпеці, проблема має бути вирішена", - переконаний Беєр.

При цьому він зауважив, що "на це питання можна відповісти різними шляхами, один з яких - поліцейська місія ОБСЄ". "Не так давно обговорювалася роль ООН. Тому ми повинні провести цю дискусію", - додав посол.

Беєр також вважає, це питання забезпечення безпеки не може бути вирішеним без участі Росії. "Росія продовжує надавати сепаратистам підтримку у сфері командування та контролю, росіяни інтегровані - військово та цивільно - у контрольовані сепаратистами території. Немає питання щодо того, що успішна деескалація конфлікту на сході України може бути досягнута без того, щоб Росія вирішила, щоб це стало можливим", - сказав посол США.

Він нагадав, що Росія багато разів говорила, "публічно і не публічно, що вони хочуть побачити повне виконання Мінських домовленостей". "Місцеві вибори мають відповідати певним критеріям - вони повинні відповідати міжнародним стандартам, вони повинні бути проведені відповідно до українського законодавства та пройти під спостереженням ОБСЄ. Якщо Росія чи будь-який інший гравець чинить перепони виконанню цього елемента, то вони чинять перепони Мінським домовленостям. Якщо Росія буде притримуватися позиції, що хоче виконання Мінських домовленостей, то вона повинна працювати разом з іншими, щоб знайти вирішення для того, щоб Мінські домовленості було можливим виконати", - наголосив Беєр.

Читайте такожБез поліцейської місії ОБСЄ місцеві вибори на Донбасі неможливі - Клімкін

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що звернувся до Німеччини, як до головуючої в ОБСЄ країни, щодо розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

15 квітня Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд у ході телефонної розмови скоординували позиції щодо перспектив введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбас.

Президент України заявив, що "без вирішення питань безпеки загалом і поліцейської місії зокрема складно обговорювати можливість підготовки проведення місцевих виборів".