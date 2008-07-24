Симоненко дякує Тимошенко за підтримку позиції КПУ

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що заяви прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про збереження пільгового оподаткування сільгоспвиробників є підтримкою позиції КПУ в цьому питанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив на прес-конференції у Житомирі.

"Це - наша позиція, і ми неодноразово виступали публічно та вимагали від уряду Ю.ТИМОШЕНКО ні в якому разі не знімати пільгу, за якою податок на додану вартість залишався на селі", - сказав лідер комуністів.

За словами П.СИМОНЕНКА, цю додаткову пільгу було скасовано для вирівнювання можливостей українського товаровиробника із закордонним, що призвело б до знищення вітчизняного товаровиробника.

"Тому фракція комуністів у ВР не голосувала жодного разу за пропозиції, які мали відношення до програми СОТ (а це програма СОТ) та вимагала від уряду терміново переглянути свої позиції, і якщо уряд заявляє, що він підтримує позицію комуністів, то ми тільки будемо вдячні, бо це передусім підтримка нашого селянина", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО 23 липня на засіданні КМУ заявила про намір уряду зберегти пільгове кредитування для сільгоспвиробників.

"Я хотіла б відзначити питання, яке, на мій погляд, має стратегічний характер. Це законопроект про оподаткування сільгоспвиробників з врахуванням вступу України до СОТ. Цей законопроект передбачає, що з 1 січня 2009 року, а я нагадаю, що до 1 січня 2009 року ми відпрацювали механізм, як зберегти пільгове оподаткування для аграріїв. Сьогодні ми розглянемо законопроект, який передбачає з 1 січня 2009 року також відповідне оподаткування", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.