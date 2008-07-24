Жванія звернувся до Європейського суду

Група адвокатів з питань міжнародного права підготувала й направила до Європейського суду з прав людини скаргу народного депутата Давида ЖВАНІЇ на дії державних і судових органів, які намагаються позбавити його громадянства України, що грубо порушує його права як людини і громадянина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

За даними прес-служби, у заяві зазначено про порушення п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у якій сказано, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

"Однак, незважаючи на дані норми, Апеляційний суд м. Києва став не на захист прав людини та її основоположних свобод, а був небезстороннім у захисті інтересів Д.ЖВАНІЇ та всіляко підтримував сторону Генеральної прокуратури України та поновив терміни апеляційного оскарження судового рішення після дев’яти років, прийнятого судом першої інстанції", - підкреслюється у повідомленні "Народної самооборони".