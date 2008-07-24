Лукашенко вручив Чавесу орден Дружби народів

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО нагородив Президента Венесуели Уго ЧАВЕСА білоруською державною нагородою – орденом Дружби народів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави Білоруської держави.

О.ЛУКАШЕНКО, вручаючи орден У.ЧАВЕСУ, зазначив, що «ця нагорода свідчить про визнання Білоруссю особливих заслуг Президента Венесуели в розширенні дружніх відносин між двома державами».

У відповідь на це У.ЧАВЕС сказав: «Забираю його (орден) із собою як зобов`язання зміцнювати нашу дружбу».

Крім того, Президент Венесуели розповів своєму білоруському колезі про те, що «гегемоністичні претензії американської імперії зазнали краху». «Світ сьогодні швидко змінюється, рухається. Американська імперія продовжує своє падіння, навпаки підіймається світ, який Президент Росії МЕДВЕДЄВ називає поліцентричним світом», - підкреслив У.ЧАВЕС.

О.ЛУКАШЕНКО, в свою чергу, зазначив, що в Білорусі «з особливою симпатією ставляться до венесуельського народу й з повагою стежать за зміцненням авторитету країни в латиноамериканському регіоні й на міжнародній арені в цілому».

У прес-службі Президента Білорусі підкреслили, що «О.ЛУКАШЕНКО і У.ЧАВЕС із задоволенням констатували зусилля урядів двох країн, спрямовані на захист суверенітету й забезпечення соціальної справедливості на благо своїх народів. Сторони були одностайні в тому, що втручання у внутрішні справи держав, нав`язування ззовні соціально-політичних моделей розвитку всупереч волі народів, використання політики подвійних стандартів являють очевидну загрозу безпеці будь-якої нації».

О.ЛУКАШЕНКО і У.ЧАВЕС вважають, що «заставою соціальної справедливості є багатополярність і визнання права народів самостійно визначати свою соціально-політичну систему». При цьому президенти Білорусі та Венесуели особливо підкреслили необхідність поваги до суверенітету держав, невтручання в їхні внутрішні справи, а також заборони застосування сили або погрози силою, спрямованою проти їх територіальної цілісності.

У прес-службі також повідомили, що в ході міждержавних переговорів білоруське державне підприємство «Білоруснафта» і Акціонерне товариство «Венесуельська нафтова корпорація» підписали Меморандум про розширення площ для білорусько-венесуельського спільного підприємства «Петролера БілоВенесолана». Зокрема, йдеться про приєднання до нього трьох нових родовищ. (Білорусь планує збільшити видобуток нафти у Венесуелі до 2 млн. тонн на рік – УНІАН).

О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що Білорусь і Венесуелу пов`язують не тільки взаємні інтереси, але й справжня дружба. «Звичайно, ми прагматики, і всі свої дії прораховуємо, але ви повинні знати, що, окрім цього, у вас тут, у Білорусі, є справжні друзі. Ми можемо вирішити будь-які питання для Венесуели», - сказав білоруський лідер.

У відповідь на таке вітання білоруського Президента У.ЧАВЕС заявив: «Спасибі за сердечний прийом. Для нас було б немислимо проїжджати мимо (У.ЧАВЕС 22 липня відвідував із візитом Росію, а 23 липня – Білорусь - УНІАН) і не зазирнути до Мінська, щоб ще раз підтвердити глибоке відчуття дружби до вашого героїчного народу, про який ми всі знаємо, до наших друзів».

У.ЧАВЕС також зазначив, що за два роки Білорусь і Венесуела змогли збудувати план співпраці й «створити перший поверх будівлі стратегічного союзу». «Ми продовжуватимемо його будувати - політичний, економічний, енергетичний, технологічний і соціальний альянс. Альянс з усіх точок зору», - заявив Президент Венесуели.