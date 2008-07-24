У Кличка нагадали Черновецькому, що студенти теж хліб їдять

Блок Віталія Кличка пропонує збільшити щомісячну допомогу у зв`язку з подорожчанням хліба втричі - з 15 до 50 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата Київради фракції Блоку Кличка Дмитра АНДРІЄВСЬКОГО.

«Ми вже підготували проект рішення, де пропонуємо збільшити допомогу з 15 гривень до 50, і суттєво розшити контингент людей, яким така допомога буде надаватися. Впевнений, що в депутатському залі ми знайдемо підтримку і таке рішення буде ухвалене», - заявив депутат.

На думку Д.АНДРІЄВСЬКОГО, варто вдосконалити механізм соціального захисту, розроблений владою: «Наприклад, студенти, які мають 200-300 гривень стипендії, теж не отримають таку допомогу. Така дотація взагалі не передбачена на заклади харчування. Це ж не тільки ресторани, це й дитячі садочки, лікарні, школи».

Як повідомляв УНІАН, 18 липня в Києві подорожчали соціальні сорти хліба - один кілограмовий буханець хліба «Український» коштує 3 грн., півкілограмовий батон - 2,5 грн.

У зв’язку з чим було прийнято рішення про виділенні щомісячної допомоги малозабезпеченим киянам - 15 гривень на людину. Для забезпечення такої виплати у розмірі 45 грн. на квартал в другому півріччі 2008 року в бюджеті Києва передбачено виділити суму в розмірі 36,552 тис. грн.