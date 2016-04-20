Мін'юст готує вже п'ятий позов проти Росії у ЄСПЛ

Про це у телеефірі повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, передає "5 канал".

"В рамках Європейського суду з прав людини ми маємо чотири великі позови проти Російської Федерації - і на цьому тижні буде наступний позов, про який ми пізніше проінформуємо", - розповіла Севостьянова.

Вона додала, що українська сторона передає на сервер Європейського суду "гігабайти інформації": "Це фото, відео, постійні докази, це хронологія війни".

"Російська сторона намагається усіляко затягувати процес", - зазначила заступниця міністра.

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Росія офіційно заперечує участь у конфлікті на Донбасі, хоча визнає присутність там російських добровольців та "відпускників" з армії РФ. Перший позов України до Росії був поданий у березні 2014 року через анексію Криму.

Нагадаємо, 19 квітня Конституційний суд РФ вперше скористався правом відмовити у виконанні рішення Страсбурзького суду. Суд постановив, що ЄСПЛ порушив суверенітет країни вимогою надати виборчі права засудженим.