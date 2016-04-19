В Росії КС вперше дозволив не виконувати рішення Євросуду

Конституційний суд РФ у вівторок встановив, що рішення Страсбурзького суду у справі «Анчугов і Гладков проти Росії» суперечить російській Конституції, тому його неможливо виконати.

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Високі судді визнали, що Європейський суд з прав людини перевищив свої повноваження, вимагаючи, щоб Росія надала виборчі права тим, хто відбуває покарання в колоніях, передає РБК.

КС дійшов висновку, що заборона голосувати засудженим міститься в Конституції, і ЄСПЛ не має права вимагати, щоб Росія вносила зміни у свій Основний закон.

«Росія як висока і міжнародна сторона при ратифікації Конвенції про захист прав людини і основних свобод [та визнання юрисдикції ЄСПЛ] не давала згоди на зміну Конституції, — зазначили судді. — Конвенція має більшу юридичну силу, ніж федеральні закони, але не більшу або рівну [російською] Конституції».

КС зазначив, що право голосу позбавлені не всі засуджені, а тільки ті, хто утримується в колоніях. «Тільки позбавлення волі тягне за собою позбавлення права обирати», — вказав суд. І ніяких підстав вважати цю заборону дискримінацією окремих категорій засуджених немає, порахував КС. Високі судді нагадали, що кримінальний закон майже повністю виключає можливість відправити в колонію тих, хто вперше вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості.

В результаті КС визнав неможливим виконати рішення ЄСПЛ як в частині внесення змін в законодавство, так і в частині відновлення прав заявників — Анчугова і Гладкова, чиї права Страсбурзький суд визнав порушеними. Судді нагадали, що законодавець при цьому сам може оптимізувати систему кримінальних покарань.