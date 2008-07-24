У ПР розказали, як Тимошенко віддячила Симоненку

Народний депутат України Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів) заявляє, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО призначила представників Комуністичної партії України на посади в уряді з вдячності за відмову фракції КПУ підтримати відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Як тільки комуністи відмовилися підтримати відставку, Ю.ТИМОШЕНКО миттєво розрахувалася з цією чудовою фракцією, і вчора було призначено заступником міністра внутрішніх справ Василя МАРМАЗОВА – його батько Євген МАРМАЗОВ є народним депутатом Компартії, а також головою спеціальної контрольної комісії з приватизації. І друге призначення – це призначення голови Державного комітету з питань лісового господарства, народного депутата від Компартії Миколи ТИМОШЕНКА», - сказав В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

На думку депутата, цими призначеннями Ю.ТИМОШЕНКО намагається «вирішити проблеми російського олігарха ГРИГОРИШИНА, який претендує на отримання контролю над низкою підприємств України, зокрема «Турбоатома». При цьому він наголосив, що Костянтин ГРИГОРИШИН відомий «як головний спонсор Компартії України».

За його словами, Партія регіонів розцінює обидва ці призначення як політичну корупцію, і тому звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою негайно на це відреагувати.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО нагадав, що торік В.ЮЩЕНКО підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів, мотивуючи фактами політичної корупції. Водночас, за його словами, в своєму зверненні Партія регіонів не вимагає розпуску Верховної Ради і призначення ще одних позачергових виборів до парламенту.

Крім того, народний депутат наголосив, що Партія регіонів також не має наміру складати депутатські мандати, щоб дати юридичні підстави для розпуску Верховної Ради. «Ми не маємо морального права складати повноваження, нам виборці висловили довіру, і ми повинні її повністю виправдати. А складання мандатів – це технологія. Ми технологією не займаємося, а працюємо заради держави і майбутнього наших людей», - наголосив В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада відмовилася висловити недовіру Кабінету Міністрів України. За ухвалення відповідної постанови про відповідальність Кабінету Міністрів проголосували 174 народні депутати з 256 зареєстрованих у сесійному залі. Проти – 32 народні депутати, один – утримався і 49 не голосували.

Зокрема, за недовіру уряду голосувала фракція Партії регіонів – 172 народні депутати, а також 2 депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Фракції БЮТ, КПУ та Блоку Литвина не дали жодного голосу.