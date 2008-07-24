Кернесу заборонили залишати межі Харкова

Прокуратура Харкова заборонила секретарю Харківської міської ради Геннадію КЕРНЕСУ залишати межі міста.

Про це сьогодні під час інтернет-конференції повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

“Щойно мені повідомили, що прокурор міста Харкова виніс постанову про заборону виїзду пану КЕРНЕСУ за межі міста Харкова в рамках кримінальної справи, що перебуває в провадженні прокуратури”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Харкові працівники міліції затримали Г.КЕРНЕСА. Мета затримання, за даними міліції, - виконання постанови слідчого у справі про замах на навмисне вбивство, яка перебуває у провадженні Головного слідчого управління МВС України, про примусовий привід Г.КЕРНЕСА до слідчого як свідок у згаданій справі.

При цьому в міліції відзначають, що Г.КЕРНЕС «впродовж двох місяців неодноразово ігнорував запрошення (повістки, телеграми, постанови про привід) слідчого прибути на допит, відверто демонструючи (зокрема перед громадськістю) своє небажання брати участь у процесуальних діях».