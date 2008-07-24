Луценко натякає, що Ющенко будує не державу, а "балоган"

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО здивований Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА про скасування постанови уряду щодо управління у сфері міграційної політики.

Про це він заявив сьогодні під час веб-конференції.

«Останній указ Президента про державне управління у сфері міграції здивував багатьох, оскільки він суперечить усім попереднім, виданим з 2007 року», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що в липні 2007 року та в березні 2008 року вийшли два Укази Президента (№657 та №276 – відповідно), якими постановлялося розглянути питання щодо «доцільності утворення центрального органу виконавчої влади з питань міграції, діяльність якого спрямовуватиметься і координуватиметься Кабінетом Міністрів України через міністра внутрішніх справ України». В останньому указі, наголосив глава МВС, навіть зафіксовано термін створення такого органу – до 1 липня 2008 року.

У той же час, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, 18 червня 2008 року була видана Постанова Кабінету Міністрів №558, якою функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах міграції покладалися на МВС як на координатора політики у галузі міграції, а не на Державний департамент міграційної служби. При цьому міністр зауважив, що згідно з постановою, так має тривати ще протягом року, поки питання щодо утворення відповідного органу не буде визначено законодавчо.

«Тепер, після того, як Державний департамент міграційної служби виявився «відібраним» у МВС, він опинився у підвішеному стані», – зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також повідомив, що 4-5 вересня у Києві пройде 8-ма Європейська міністерська конференція з питань міграції, на яку запрошені міністри з 87-ми країн світу і представники Ради Європи. «Зазначений форум має перспективу стати ключовим профільним заходом на континенті, який визначить головні пріоритети у міграційній політиці європейських держав на наступні 5-8 років. Її (конференції – УНІАН) проведення сприятиме зміцненню позитивного іміджу України, підкреслить активну позицію українського уряду щодо розв’язання проблем у сфері управляння міграційними потоками», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також зазначив, що має на меті повторно внести на розгляд Кабміну питання про підпорядкування Державного департаменту міграційної служби Міністерству внутрішніх справ. «Настав час будувати державу, а не «балоган» – сказав глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО Указом № 643/2008 від 21 липня зупинив дію постанови Кабінету міністрів №558 від 18 червня 2008 року «Деякі питання державного управління у сфері міграційної політики» та одночасно звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо визначення конституційності прийнятого урядом документу.

В Указі йдеться, що Кабінет міністрів України з метою оптимізації системи державного управління у сфері міграції поклав на Міністерство внутрішніх справ України виконання функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців, та з координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної міграційної політики до законодавчого визначення протягом одного року питання, пов`язаного з утворенням відповідного центрального органу виконавчої влади.

Крім того, зазначає В.ЮЩЕНКО, одним з пунктів постанови до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України передано пункти тимчасового розміщення біженців; до складу Державного департаменту міграційної служби - органи міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, утворені відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 травня 2004 року №700.

“Постанову №558 видано Кабінетом міністрів України всупереч положенням Конституції України”, - вважає Президент.

Крім того, в указі зазначається, що забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом (частина третя статті 17 Конституції України). “За приписом пункту 22 частини першої статті 85 Основного Закону держави до повноважень Верховної Ради України належить затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України. Пункт 10 частини першої статті 92 Конституції України передбачає, що виключно законами України визначаються засади регулювання міграційних процесів”, - уточнюється в документі.

“Усупереч наведеним конституційним положенням Кабінет Міністрів України своєю постановою покладає на Міністерство внутрішніх справ України виконання функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців, та з координації діяльності центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної міграційної політики.

Законом України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України» затверджено загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України. При цьому функціонування самостійних територіальних органів державних департаментів, що діють у складі Міністерства як урядові органи державного управління за окремими напрямами службової діяльності, визначеними Кабінетом міністрів України, зазначеним Законом не передбачено”, - пояснює В.ЮЩЕНКО.

За таких обставин, вважає глава держави, передавши до сфери управління МВС пункти тимчасового розміщення біженців до складу Державного департаменту міграційної служби органи міграційної служби в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, Кабінет Міністрів України змінив загальну структуру та чисельність Міністерства внутрішніх справ України.

“Відтак, видавши постанову №558, Кабінет міністрів України вирішив питання, віднесені Конституцією України до повноважень Верховної Ради України, врегулював підзаконним актом питання, віднесені Основним Законом держави до регулювання виключно законами України, чим порушив вищезазначені норми Конституції України, а також вимоги частини третьої статті 113, частини першої статті 117 Основного Закону держави, які зобов`язують Кабінет міністрів України керуватись у своїй діяльності, зокрема, Конституцією України, видавати постанови і розпорядження в межах своєї компетенції”, - йдеться в Указі Президента.