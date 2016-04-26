Україна вимагає від РФ скасувати "юридично нікчемне репресивне рішення" про заборону Меджлісу

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Заборона Меджлісу - ключового органу національного самоврядування кримських татар, в основі діяльності якого лежить принцип ненасилля - стало черговим виявом грубого порушення окупаційною владою фундаментальних прав і свобод людини, в тому числі Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - йдеться у ній.

МЗС зазначає, що це безпрецедентне репресивне рішення стало черговим кричущим доказом системних переслідувань кримськотатарського народу у зв’язку з його принциповою позицією щодо російської окупації Криму.

"Україна вимагає від держави-окупанта негайного скасування цього нікчемного за своєю суттю і юридичною природою рішення і повного припинення утисків кримськотатарської спільноти в Криму", - сказано в повідомленні.

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На думку українського дипломатичного відомства, ситуація, що складається, в черговий раз засвідчує нагальну необхідність більш активних дій міжнародного співтовариства для захисту прав людини в окупованому Криму та забезпечення безперешкодного доступу міжнародних правозахисних організацій з метою здійснення моніторингу стану дотримання прав людини.

"Покласти край системним порушенням фундаментальних прав і свобод людини в окупованому Криму, зупинити репресії і залякування можливо лише, змусивши державу-окупанта припинити агресію проти України та повернутися до безумовного дотримання міжнародного права та власних міжнародно-правових зобов'язань", - сказано в заяві.

У цьому зв’язку МЗС закликало партнерів України, зокрема ключових гарантів її безпеки згідно з Будапештським меморандумом, до активізації зусиль з метою започаткування міжнародного механізму з питань деокупації Криму.

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