Верховна Рада розпочала з президентського законопроекту

Як передає кореспондент УНІАН, законопроект у парламенті представляє перший заступник керівника Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Я хочу нагадати, відповідно до рішення Конституційного Суду, якщо Президент вносить законопроект, то на будь-якому етапі його підготовки його розглядають як першочерговий», - сказав голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК у відповідь на вигуки деяких депутатів із залу.

Як повідомлялося, у внесеному Президентом законопроекті пропонується збільшити витрати держбюджету на 4 млрд. 392 млн. грн., зокрема за загальним фондом – на 3 млрд. 636 млн. грн., за спеціальним фондом – 755 млн. грн. для ліквідації наслідків стихійного лиха на об`єктах дорожнього господарства. 3 млрд. 636 млн. грн. додаткових доходів держбюджету має бути передбачено за рахунок тих надходжень, які вже сьогодні є в бюджеті від його перевиконання (на 1 липня ця сума становила 9 млрд. грн.).

Відповідно до законопроекту, поданого главою держави, 3 млрд. 90 млн. додаткових витрат має бути спрямовано на окрему цільову програму та цільові субвенції обласним бюджетам потерпілих регіонів, 200 млн. грн. – на збільшення резервного фонду.