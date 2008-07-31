У Верховній Раді чаклують над міксом: перерву продовжили

У роботі Верховної Ради України перерву продовжено до 14.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, перерву продовжено для продовження консультацій з узгодження та напрацювання єдиного законопроекту про внесення змін до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 31 липня, Верховна Рада України прийняла за основу проект змін до державного бюджету, внесеного Президентом, з урахуванням положень урядового законопроекту.

Після цього А.ЯЦЕНЮК об 11.35 оголосив перерву в засіданні на одну годину для того, щоб Бюджетний комітет узгодив остаточно всі цифри і вніс на розгляд парламенту для ухвалення в цілому єдиний проект закону про зміни до бюджету.