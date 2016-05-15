Джамала повернулася до Києва (фото)

В аеропорту «Бориспіль» її зустрічали численні шанувальники. Вони дарували їй квіти і скандували "Джамала!" і "Крим - це Україна!".

Вот такие детки в национальных крымскотатарских костюмах встречали Джамалу! И море украинских флагов, конечно! pic.twitter.com/Hu0Uwa108P — Крым. Реалии (@krymrealii) May 15, 2016

"Бориспіль" давно не видел такого ажиотажа СМИ! А что вы хотели, победитель #Eurovision возвращается! pic.twitter.com/IH1j2Iny1X — Крым. Реалии (@krymrealii) May 15, 2016

Все встречают и поддерживают Джамалу! Невероятная атмосфера! Согласны?) pic.twitter.com/2yIVY8zJPz — Крым. Реалии (@krymrealii) May 15, 2016

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала перемогла цього року у фіналі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2016», що відбувся у Стокгольмі у Швеції, з її власною піснею «1944», присвяченою трагедії сталінської депортації кримськотатарського народу з Криму. З 534 балами вона випередила конкурсантів із Австралії і Росії. Всього у фіналі взяли участь виконавці з 26 країн.