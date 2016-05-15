Джамала повернулася до Києва (фото)

19:04, 15 травня 2016
Політика
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Переможниця «Євробачення», українська співачка Джамала повернулася до Києва. 

В аеропорту «Бориспіль» її зустрічали численні шанувальники. Вони дарували їй квіти і скандували "Джамала!" і "Крим - це Україна!".

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала перемогла цього року у фіналі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2016», що відбувся у Стокгольмі у Швеції, з її власною піснею «1944», присвяченою трагедії сталінської депортації кримськотатарського народу з Криму. З 534 балами вона випередила конкурсантів із Австралії і Росії. Всього у фіналі взяли участь виконавці з 26 країн.

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