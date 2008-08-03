Тимошенко: захисники неба завжди були елітою Українського війська

Тимошенко привітала військовослужбовців Повітряних Сил з професійним святом

Київ. 3 серпня. УНІАН. Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітала військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України з професійним святом.

“Повітряні Сили як один із важливих гарантів цілісності і незалежності нашої держави ефективно та впевнено виконують покладені на них завдання, надійно стоять на сторожі повітряного простору України”, - наголошується у тексті вітання, текст якого розміщено на Урядовому порталі.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, служба в ПС вимагає найвищого професіоналізму, відповідальності та відданості. “Захисники неба Батьківщини з честю продовжують бойові традиції, завжди були і будуть елітою Українського війська та гордістю нашого народу”, - підкреслила прем’єр-міністр.

Вона запевнила, що уряд “зробить все можливе для забезпечення подальшого розвитку Повітряних Сил як головного носія бойового потенціалу Збройних Сил України”.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала військовослужбовцям та їхнім родинам здоров’я, злагоди, мирного неба, благополуччя, добра та сімейного затишку.