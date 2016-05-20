Порошенко прокоментував марш "Азову": Військового шляху повернення Донбасу не існує

Про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони України, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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«Не можу не сказати декілька слів щодо сьогоднішнього маршу в Києві. Першими з’явилися ці картинки на російському телебаченні – шини, петарди, повідомлення щодо поранених поліцейських, поранених громадян. Ці картинки розповсюджуються і навмисно підіграються картинки про те, що сьогодні нібито намагаються дестабілізувати ситуацію в державі. Ще раз наголошую, це абсолютно чітка позиція – військового шляху до повернення Донбасу не існує», - сказав Порошенко.

Президент наголосив, що ключова для України позиція - забезпечення світової солідарності і підтримки країни, яка забезпечує відповідний рівень безпеки, звільнення заручників, виведення окупаційних військ з окупованих територій, політичні принципи врегулювання, повернення українського контролю над державним кордоном. Крім того, це дає можливість забезпечити ефективне використання спеціальної моніторингової місії і заведення спеціальної озброєної поліцейської місії ОБСЄ, яка допоможе мирним шляхом забезпечити перехідний період, заявив він.

Порошенко підкреслив, що це основні деталі Мінських угод, які базуються на його мирному плані. «Зірвати мирні процеси, прикриваючись будь-чим, - є абсолютно безвідповідально по відношенню до держави і це призведе лише до того, що частина Донеччини і Луганщини, внаслідок цих процесів, залишиться під окупацією» - зазначив президент.

«Допустити це я, як верховний головнокомандувач, як президент, не можу. Це не є мій сценарій», - підкреслив глава держави і наголосив, що більшість українців підтримує мир і мирне повернення українського суверенітету на окупованих територіях. «З цієї дороги ми не звернемо», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку в столиці відбувся організований полком "Азов" марш, учасники якого вимагають не допустити виборів на окупованих територіях Донбасу.

Перший командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що сьогоднішня акція мирна, але попереджувальна для влади, щоб та не піддавалася на вмовляння з-за кордону робити російським окупантам якісь поступки і проводити вибори.