Марш "Азова": у нацгвардійців кинули кілька вибухових пакетів, у одного бійця травмована рука

Про це повідомляє "112 Україна".

"Не обійшлося і без провокацій. Коли "азовці" запалювали фаєри, хтось кинув кілька вибухових пакетів в нацгвардійців. Одному з них травмували пальці на руці. Зараз акція завершилася, але тут у ВР залишили кордон з поліцейських для безпеки", - йдеться в повідомленні.

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Марш "Азова" у Раді завершився запалюванням фаєрів. За словами Білецького, зазначена акція - мирна, і її учасникам нецікаво штурмувати парламент. Однак він заявив, що це тільки попередження. У разі, якщо на Донбасі спробують провести вибори, Раду "винесуть". Марш "Азова" проходив під гаслом "Вимоги нації - ні капітуляції". Зокрема, представники "Азова" виступили проти проведення виборів на Донбасі "за російським сценарієм". На вулиці Грушевського було перекрито рух автотранспорту.

Порядок у центрі Києва забезпечували 2 тисячі правоохоронців.