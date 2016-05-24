ЦВК зареєструвала перших п'ять кандидатів у нардепи на проміжних виборах 17 липня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Зокрема, зареєстровано самовисуванця Загіда Краснова в одномандатному виборчому окрузі №27; винутого «Партією простих людей Сергія Капліна» Сергія Мамояна та самовисуванця Віталія Ольшанського в окрузі № 151; самовисуванців Григорія Ткаченка та Єгора Фірсова – в окрузі № 206.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2016 року проміжні вибори народних депутатів відбудуться в 7 одномандатних виборчих округах: №23 (Волинська область), №27 (Дніпропетровська область), №85 (Івано-Франківська область), №114 (Луганська область), №151 (Полтавська область), №183 (Херсонська область), №206 (Чернігівська область).