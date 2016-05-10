ЦВК призначила вибори нардепів у чотирьох округах

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідне рішення Комісія прийняла на сьогоднішньому засіданні під головуванням Михайла Охендовського.

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"У зв’язку з достроковим припиненням на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законом "Про статус народного депутата України", повноважень народних депутатів Філатова Б.А., Насалика І.С., Кутового Т.В. та Атрошенка В.А., обраних в одномандатних виборчих округах № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 151 (Полтавська область), № 206 (Чернігівська область), ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів в зазначених ОВО на неділю, 17 липня 2016 року", - йдеться у повідомленні.

Виборчий процес вказаних виборів починається з дня, наступного після дня опублікування цієї постанови. Вона має бути оприлюднена в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації 18 травня 2016 року.

Окрім того, Комісія затвердила Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення позачергових місцевих виборів 26 червня 2016 року у 12 регіонах України на загальну суму 1 млн 365 тис. грн та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків та іменних запрошень для підготовки і проведення зазначених виборів на загальну суму 22 тис. грн.

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Також затверджено Розподіл субвенції на позачергові вибори депутатів Коцюбинської селищної ради Ірпінської міської ради Київської області 17 липня 2016 року на загальну суму 140 тис. 400 грн.