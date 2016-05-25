Путін підписав указ про "помилування" Савченко
15:12, 25 травня 2016Політика
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Президент Росії Володимир Путін "помилував" незаконно засуджену в РФ українську льотчицю Надію Савченко.
REUTERS
Про це повідомляє «Газета.Ru».
Відповідний указ вже підписано.
Як повідомляють російські ЗМІ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу літак Порошенко прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко в Україну в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.
Засуджених російських ГРУшників, у свою чергу, Порошенко помилував. Борт з Єрофєєвим і Александровим вже вилетів у Росію.
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