Путін підписав указ про "помилування" Савченко

Про це повідомляє «Газета.Ru».

Відповідний указ вже підписано.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу літак Порошенко прибув до Ростова-на-Дону, щоб забрати Савченко в Україну в ході обміну на російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва.

Засуджених російських ГРУшників, у свою чергу, Порошенко помилував. Борт з Єрофєєвим і Александровим вже вилетів у Росію.